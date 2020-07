- Die CDU und die K-Frage

Von Marschall lobte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn für seinen starken Willen und seine Management-Fähigkeiten in der Corona-Krise. Er habe sich bewährt und sei damit sichtbarer für Parteikolleg*innen geworden.



Gegen Armin Laschet und Markus Söder spräche als Kanzlerkandidaten, so von Marschall, dass ihre Bundesländer sie als starke Ministerpräsidenten bräuchten. Dies stärke auch den Bund. Besonders Laschet müsse erkennen, dass er in seinem Bundesland eher gebraucht werde und Spahn viel für Deutschland geleistet hätte. Hier solle man "die Realitäten anerkennen", so von Marschall.



Die potentiellen Kandidaten sollten sich im Vorfeld der Wahl des oder der CDU-Parteivorsitzenden treffen und entscheiden, wer von ihnen freiwillig ausscheide, sagte der Politiker. Das würde die Wahl vereinfachen.