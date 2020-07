- Moria: "Ein menschenunwürdiges Umfeld"

Deutschland nimmt erneut eine Gruppe von kranken Minderjährigen und ihren Angehörigen aus den griechischen Flüchtlingslagern auf. Die dortigen Zustände werden als katatrophal geschildert. Die ehemalige Bundesjustizministerin, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), konnte sich auf der Insel Lesbos selbst ein Bild vom Flüchtlingscamp Moria machen.

Im März dieses Jahres hat die Bundesregierung beschlossen, mehrere schwer kranke Kinder und ihre engen Verwandten aus Flüchtlingslagern in Griechenland aufzunehmen. In einem ersten Schritt sind danach 53 Minderjährige nach Deutschland gebracht worden. Heute werden rund 100 weitere Flüchtlinge erwartet. Sie landen auf dem Flughafen Kassel - und werden dann auf insgesamt neun Bundesländer verteilt.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) ist Vorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung und war noch im Februar auf der Insel Lesbos und hat dort das Flüchtlingslager Moria besucht. "Jeder aus diesem Lager wegkommt und eine Perspektive bekommen kann, vor allem medizinische Versorgung bekommen kann, ist gerettet aus einem fürchterlichen Umfeld", sagt sie. Das Lager sei ursprünglich für 3000 Menschen angelegt worden, aktuell würden dort 20.000 Menschen campieren, unter Plastikplanen schlafen zum Teil ganze Familien. "Es ist ein menschenunwürdiges Umfeld", so die FDP-Politikerin.

Ein extrem gefährliches Umfeld

Deutschland und auch andere EU-Länder nehmen einige hundert Flüchtlinge von den griechischen Inseln auf. Gemessen daran, sei das wohl nicht mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Das sieht auch Sabine Leutheusser-Schnarrenberger so. Alles habe viel zu lange gedauert, natürlich auch aufgrund von Corona. "Aber das darf jetzt nicht enden. Es muss kontinuierlich weiter gehen, weil die Menschen dort in einem ganz gefährlichen Umfeld leben. Da kann man nicht auf Abstand achten, wenn man in einem solch wild entwickelten Lager befinden."

Teilweise würde man in Griechenland bis zu drei Jahre auf ein Asylverfahren warten und müsse dadurch so lange in einem solchen Lager bleiben. Natürlich müssten von diesen Lagern auch Flüchtlinge aufs Festland kommen. Man müsse sich davon verabschieden, alle Flüchtlinge in verschiedene EU-Länder zu bringen. Die, die aufnehmen wollen, sollen dies tun. Und die EU-Länder, die sich weigerten, müssten zahlen. "Das geht nicht anders."

Es sei zwar nicht gut, aber momentan sei gar nichts anders machbar, sagt Leutheusser-Schnarrenberger. "Leider ist die Solidarität für Flüchtlinge in der Europäischen Union nicht sehr ausgeprägt."