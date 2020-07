- Weiter im alten Trott

Die Kreuzfahrtbranche wurde hart von der Corona-Krise getroffen: Schiffe lagen fest, Crews hatten nichts zu tun und kamen nicht nach Hause - und das für Monate. Jetzt geht es wieder los. Heute legt das erste Schiff in Hamburg ab. Olaf Schröder ist Schiffs-Diakon in Hamburg und beschreibt, wie die Crews diese letzten Monate durchgestanden haben.

Eigentlich hätte dieses 2020 ein neues Rekordjahr werden sollen für die Kreuzfahrtbranche. Allein im vergangenen Jahr haben rund drei Millionen Deutsche auf diese Weise Urlaub gemacht. Tendenz steigend. Dann kam Corona. Somit auch ein kompletter Lockdown für die gesamte Branche. Schiffe liegen fest, Crews haben nichts zu tun, saßen fest und konnten nicht mal von Bord gehen. Heute geht es wieder los, das erste Schiff legt in Hamburg ab.

Olaf Schröder ist Schiffs-Diakon bei der Deutschen Seemanns-Mission in Hamburg und hatte in den letzten Wochen auch Kontakt zu Crewmitgliedern. Es sei eine belastende Situation gewesen für viele. Sie durften nicht arbeiten oder nach Hause reisen, um die Familie zu besuchen. Hinzu kam die Angst, wie es weiter gehe.

Online-Seelsorge, Lieferservice, Gottesdienste

Schröder initiierte Online-Angebote für die Seeleute, um mit Seelsorgern sprechen zu können. Außerdem organisierte er einen Lieferservice für die Gangway und nahm Video-Gottesdienste auf.

Aktuell werde an Bord peinlichst genau auf Hygiene geachtet. "Das belastet die Crewmitglieder on top", sagt Schröder. Er denkt aber auch, dass die Branche im alten Trott weitermachen werde, weil viele Crewmitglieder in den Abgrund schauen mussten: "Lieber diesen Job als gar keinen Job."