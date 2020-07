- Eine Katastrophe für die Finanzaufsicht

Bis vor wenigen Wochen war "Wirecard" ein Name, der in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt war. Es sei denn, man interessiert sich für Wirtschaft und Börse. Inzwischen sorgt Wirecard für große Schlagzeilen, allerdings nicht mit Erfolgen, sondern mit einer Betrugsgeschichte, die ihresgleichen sucht - zumindest in Deutschland. Drei ehemalige Führungskräfte sitzen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft spricht von gewerbsmäßigem Betrug.

Wirecard hat seinen Sitz in Aschheim bei München, deshalb ist der Fall auch dort angesiedelt. Wolfram Schrag arbeitet beim Bayerischen Rundfunk, und beschäftigt sich im Schwerpunkt mit diesem Fall. Mit Blick auf die erweiterten Haftbefehle, die am Mittwoch ausgestellt wurden, meint Schrag: "Bislang wurde den Vorstandschefs Marktmanipulation vorgeworfen und nun wurde das erweitert auf gewerbsmäßigen Bandenbetrug." Man habe mutmaßlich fünf Jahre die Geschäfte aufgebläht, sonst hätte man wohl früher Insolvenz anmelden müssen.

Massive Vorwürfe der Financial Times



Der Partner von Wirecard in Dubai hat sich freiwillig in München gestellt. Der habe ein umfassendes Geständnis abgelegt. "Er könnte so etwas wie der Kronzeuge werden", sagt Schrag. Die Staatsanwaltschaft habe auch die Beschäftigten aufgerufen, dass sie, wenn sie belastende Dinge beobachtet hätten, sich als weitere Zeugen melden sollten. Man sollte aber nicht zu lange warten, weil die Ermittlungen ja weiterlaufen.

Richtig aufgeflogen ist der Betrug, als die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young das Testat für 2019 verweigert hatten. Man fragt sich dabei, wie konnte man es jahrelang nicht mitbekommen, was da ablief? Auch die Kontrollinstanzen wurden offenbar lange hinters Licht geführt. Allerdings gab es seit Jahren massive Vorwürfe der Financial Times am Geschäftsgebaren von Wirecard. Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht "hatte sich aber weggeduckt“, meint Schrag. Generell kann man sagen: "Für die Finanzaufsicht ist dieser Fall eine Katastrophe."