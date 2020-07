- Wer steckt hinter "NSU 2.0"?

Wieder sind neue Drohmails aufgetaucht – unterzeichnet mit "NSU 2.0". Die Behörden wissen noch nicht, wer sich dahinter verbirgt oder ob alle Nachrichten denselben Ursprung haben. ARD-Sicherheitsexperte Michael Götschenberg ordnet die Lage ein.

Nach aktuellem Stand [Donnerstag, 23.07.2020, Anm. d. Red.] sind insgesamt 69 Drohschreiben an insgesamt 27 Personen oder Institutionen eingegangen. Betroffen sind Menschen aus Politik, Kultur, Journalismus, aber auch aus dem Sicherheitsapparat selbst, so Götschenberg. Unklar sei, ob es sich um einen oder mehrere Täter*innen handele.





Betroffene empfinden Ermittlungen als zu langsam





Die Betroffenen könnten laut Götschenberg nicht nachvollziehen, warum es so lange dauere, eine heiße Spur zu finden - denn nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Angehörigen werden bedroht oder beschimpft. Der Absender "NSU 2.0" sei geschickt darin, seine Spuren zu verwischen und auch unterschiedliche Kommunikationsmittel zu nutzen.



Unklar sei zudem, ob es Nachahmer*innen seien, die aktuell mit dem Namen "NSU 2.0" Drohnachrichten versenden, so Götschenberg. Der oder die Täter*innen hätten offensichtlich auch Gefallen an ihrer medialen Präsenz gefunden. Aber: Die Terrorgruppe NSU hätte im Vergleich zum "NSU 2.0" nicht die Öffentlichkeit gesucht und ihr Tun sehr lange verschleiern können.