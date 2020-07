- Hörmann: "Das wäre das absolute Worst-Case-Szenario"

Am Freitag wären die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet worden - coronabedingt wurden diese jedoch um ein Jahr verschoben. Welche Perspektiven hat das Sport-Event 2021? DOSB-Präsident Alfons Hörmann sagt, dass es zuallererst keine inakzeptablen, gesundheitlichen Risiken geben dürfe.

Für Sportfans hätte das ein super Sommer werden können. Erst die Fußball-Europameisterschaft. Und ab morgen die Olympischen Sommerspiele in Tokio. Wegen Corona sind beide Großereignisse um ein Jahr verschoben worden. Heute in genau einem Jahr - am 23. Juli 2021 - soll im Olympiastadion von Tokio die Eröffnungsfeier stattfinden. Soll. Nach wie vor ist unklar, ob und unter welchen Umständen die Spiele durchgeführt werden können.

Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, sagt zuletzt, er spüre "Steine im Magen, ob es klappen wird". IOC-Präsident Thomas Bach nimmt das Wort "Geisterspiele" zwar noch nicht öffentlich in den Mund. Aber wäre das ein akzeptables Szenario für den DOSB-Präsidenten? "Ich denke, dass man über Anpassungen diskutieren muss", sagt Hörmann. Man müsse das prüfen und auch in Tokio wird bereits über Alternativen und Sicherheitsvorkehrungen diskutiert. "Es darf keine inakzeptablen, gesundheitlichen Risiken geben", so Hörmann weiter.

Quali unsicher, Absage wäre ein herber Rückschlag

Aktuell ist nicht klar, wer wann wohin reisen kann. Trainingspläne für Athleten sind nur schwer aufzustellen. Eine akzeptable Form der Qualifikation ist momentan nicht möglich. Man werde versuchen ab Herbst dorthin zu kommen, wieder Wettkämpfe stattfinden zu lassen. An diesem Einstieg arbeite man mit der Politik und den Funktionären. Je nach Sportart aber auch nur, wenn international reisen möglich seien. Die Quali müsse "fair und akzeptabel sein", sagt Hörmann.

Müsste Olympia nochmals verschoben werden, wäre das laut dem DOSB-Präsidenten eine große Enttäuschung für die Athleten und ein "herber Rückschlag für die weltweite Sportbewegung." Es hätte aber auch erhebliche finanzielle Konsequenzen für den Weltsport: "Das wird bis in die letzte Vereinsebene spürbar werden“, meint Hörmann. "Das wäre das absolute Worst-Case-Szenario."