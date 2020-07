- Vogt: In der CDU ist die Regenbogenfamilie anerkannt

Lesben, Schwule und Queers sind in allen Gesellschaftsbereichen vertreten – auch bei der CDU. Die 1998 gegründete Organisation "Lesben und Schwule in der Union" (LSU) könnte im Dezember den Status einer offiziellen Parteiorganisation erlangen, was der LSU-Vorsitzende Alexander Vogt als "tollen Etappensieg" bezeichnet.



Am 25. Juli wäre vielerorts große Party angesagt, dann ist Christopher Street Day. Ein Demonstrationstag von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen. Coronabedingt wird das in diesem Jahr aber nur digital stattfinden. Einer, der an diesem Tag die Regenbogenfahne am Konrad Adenauer-Haus hisst, ist Alexander Vogt.

Kampf um Anerkennung

Vogt ist Bundesvorsitzender der LSU, das ist die Organisation für Lesben und Schwule in der CDU, die es mittlerweile seit 22 Jahren gibt. Und diese LSU kämpft schon seit langem um mehr Anerkennung in der eigenen Partei - und zwar ganz offiziell.

Auf dem Weg zur Anerkennung der LSU hat Vogt zuletzt einen Sieg errungen. "Vorletzte Woche hat die Struktur- und Satzungskommission der CDU beschlossen, dem Parteitag vorzuschlagen, dass wir Sonderorganisation werden sollen." Das Votum sei mit nur einer Gegenstimme eindeutig ausgefallen, was ein "toller Etappensieg" für uns sei, erklärt Vogt.

Einige Hürden sind noch zu nehmen

Damit ist eine erste Hürde hin zur Anerkennung genommen. Es gibt aber noch weitere, nämlich zunächst den Bundesvorstand und dann Anfang Dezember der Bundesparteitag. Wie stehen da die Chancen für die LSU? Vogt glaubt, man habe gute Chancen, aber man müsse sicher noch viel Überzeugungsarbeit leisten.

Auch wenn die CDU nach wie vor für das klassische Familienbild stehe, so ist auch dort die "Regenbogenfamilie" mittlerweile anerkannt, meint Vogt. Sicher könne man nie alle erreichen, trotzdem habe sich laut Vogt in den letzten Jahren viel getan in der Partei. Deshalb sei es wichtig, dass die LSU anerkannt wird, um dem Wähler ein breites Angebot zu machen, damit die CDU letztlich auch Volkspartei bleibe.