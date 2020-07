Es sei wichtig, herauszufinden, ob der "NSU 2.0" eine Verbindung zum Nationalsozialistischen Untergrund habe, so Künast. Denn die drei bekannten Gesichter des NSU hatten ein großes Netzwerk. Der NSU stehe zudem für ein Versagen der Polizei, so Künast - lange hatten die Behörden fälschlich Migrant*innen der Morde verdächtigt.







Polizei und Bundeswehr ziehen Rechtsextreme an







"Auch bei der Polizei kann es Rechtsextreme geben", sagte Künast mit Blick auf die Abfragen sensibler Daten über Polizeicomputer. "Ich finde, dass da Untersuchungen hermüssen." Dienste in Polizei oder Bundeswehr zögen Rechtsextreme an, so Künast, weil sie dort eine Ausbildung an der Waffe erhielten und auch an sensible Daten herankämen.



Es sei erschreckend für sie, dass hier nicht schnell nachgeforscht oder präventiv gehandelt werde. Künast bezeichnete dies als großes Sicherheitsdefizit. Ebenso vermisse sie ein zügiges Handeln bei den entsprechenden Ministerien. Darüber hinaus wünscht sich die Politikerin auch mehr Prävention, Aufklärung und entschlosseneres Handeln gegenüber Rechtsextremismus für die gesamte Gesellschaft.