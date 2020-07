- "Parlament sollte beim Wiederaufbaufonds mitentscheiden"

Zu wenig Zukunft, Rechtsstaatlichkeit und parlamentarische Mitbestimmung lautet die Kritik von Tiemo Wölken. Der rechtspolitische Sprecher der SPD war damit gegen die Vorschläge des EU-Gipfels angegangen. Ein "letzter Ausweg" sei ein Nein des Parlaments.



Der EU-Haushaltsentwurf und der EU-Wiederaufbaufonds seien nicht klar voneinander zu trennen, so Wölken. Das EU-Parlament sei jedoch nicht an der Überwachung des Wiederaufbaufonds beteiligt - dies kritisiere seine Fraktion, sagte der Politiker.



Wo es jetzt zu Nachverhandlungen kommen werde, könne er nicht genau sagen. Aber in den Bereichen Forschung und Gesundheit seien Kürzungen "nicht hinnehmbar", so Wölken.



Ein "Nein" des EU-Parlaments zum Haushaltsentwurf sei "der letzte Ausweg", so der EU-Abgeordnete. Dies sei gründlich abzuwägen, denn damit gingen auch die Corona-Hilfen für viele Länder verloren - und die Verhandlungen würden von vorne beginnen.