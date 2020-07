- Toncar (FDP): Die Bundesregierung muss Klarheit schaffen

Wirecard soll seit mindestens fünf Jahren systematisch Bilanzen gefälscht haben. Die Bundesregierung und weitere Stellen würden bislang nicht für genug Transparenz in dem Fall sorgen, kritisiert der finanzpolitische Sprecher der FDP, Florian Toncar.



Im Kern soll der Chef der Bafin-Finanzaufsicht, Felix Hufeld, seit 2016 über Informationen aus dem Umfeld von Wirecard verfügt haben, die auf Bilanzmanipulationen hinwiesen, so Toncar. Die Bafin habe daraufhin ermittelt, aber "dies nicht mit großem Nachdruck getan", so der Politiker.



Es sei "auffällig", sagte Toncar, dass das Bundeskanzleramt, Bundesfinanzministerium sowie weitere Stellen sich nicht von Wirecard distanziert hätten. Er mache niemandem Vorwürfe, aber es müsse aufgedeckt werden, was die Bundesregierung zu welchem Zeitpunkt über Wirecard wusste.





Kommt es zum Wirecard-Untersuchungsausschuss?



In der kommenden Woche soll es noch einmal eine Befragung im Finanzausschuss geben - dies sei die "letzte Chance", einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss abzuwenden, so der FDP-Politiker. Dieser sei ein "scharfes Schwert" und erhöhe den Druck bei den Beteiligten enorm.



Die Verluste durch den Betrug belaufen sich auf mehrere Milliarden Euro. "Das haben wir alle in der Form noch nie erlebt", so Toncar.