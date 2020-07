imago images/ Atienza Bild: imago images/ Atienza

Do 23.07.2020 | 07:05 | Interviews

- Virologe: "Das gibt eine zusätzliche Sicherheit"

Reiserückkehrer*innen aus Risikogebieten stellen die Länder vor eine große Herausforderung - vor allem in Fragen der richtigen Teststrategie. Für den Virologen Professor Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg sind Schnelltest an Flughäfen eine durchaus sinnvolle Variante.