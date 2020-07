picture alliance/Geisler-Fotopress Bild: picture alliance/Geisler-Fotopress

Mi 22.07.2020 | 09:25 | Interviews

- Kolonialismus-Forscherin: Man sollte keine Verbrecher ehren

Im Zuge der Rassismus-Debatte geht es auch immer mehr Straßennahmen an den Kragen, unter anderem auch der Mohrenstraße in Berlin. Doch bis die Straße wirklich umbenannt wird, kann es noch lange dauern. Warum Straßenumbenennungen so ein langer Prozess sind, erklärt Marianne Bechhaus-Gerst vom Institut für Afrikanistik von der Universität Köln.