- Middelberg: Kein Durchwinken auf der Westbalkan-Route

Österreich hat zur Ministerkonferenz geladen: Es soll um die Bekämpfung illegaler Migration an den östlichen Mittelmeer-Routen gehen. Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer wird teilnehmen. Welche Vorschläge und Pläne dabei präsentiert werden, erklärt Mathias Middelberg, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Von einem gemeinsamen Asylrecht ist die EU immer noch weit entfernt. Im September will die Kommission einen Vorschlag unterbreiten. Bundesinnenminister Seehofer will die aktuelle Ratspräsidentschaft nutzen, um das Thema voranzubringen. Gelegenheit dazu bietet sich ihm heute und morgen in Wien - bei einer Ministerkonferenz zur Bekämpfung illegaler Migration an den östlichen Mittelmeerrouten.

Daran nehmen Vertreter mehrerer EU-Staaten, der EU-Kommission und der europäischen Grenzschutzagentur Frontex teil. Mit dem Thema Migration befasst sich regelmäßig auch Mathias Middelberg von der CDU, der innenpolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion. Wie viel erwartet er sich von dem Treffen in Wien? "Ich erwarte mir vor allem, dass man sich auf der Westbalkan-Route koordiniert", sagt der Innenpolitiker.

Zäune könnten nicht die Lösung seien

So wie in 2015 und den Folgejahren könne es laut Middelberg aktuell nicht weitergehen. Alle Beteiligten hätten ein Interesse, dass sich am europäischen Asylrecht etwas verändere. Gesamteuropäisch seien die Interessen aber häufig zu unterschiedlich, weshalb sich lange nichts getan habe. Zäune können am Ende aber auch nicht die Lösung seien. "Das deutsche Interesse muss sein, eine große Lösung zu finden", sagt Middelberg. Man erwarte hierzu Vorschläge der Europäischen Kommission.

Ein Punkt ist Middelberg hier besonders wichtig: Eine Vorprüfung der Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen. Hier müssten Entscheidungen bereits vor Ort getroffen werden. Menschen würden zu häufig durchgewunken. Damit würde auch der Nachzug begrenzt werden, so Middelberg. Hierfür brauche es aber juristische Standards auf gesamteuropäischer Ebene.