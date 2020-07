- Die Krux mit Reiserückkehrer*innen

Malediven, Seychellen oder Indonesien – wer dort seine Ferien verbringt, hat ein besonders hohes Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. Am Mittwoch beraten die Gesundheitsminister*innen der Länder und Birte Sönnichsen aus dem Hauptstadt-Studio fasst zusammen.

Das Gesundheitsministerium, Auswärtiges Amt und Innenministerium prüfen wiederholt, ob ein Land oder eine Region ein Risikogebiet darstellen - einer der Faktoren sind die Infektionszahlen. Steigen diese über 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner*innen innerhalb einer Woche, so kann dies ein Kriterium für eine Warnung sein. Für das Ausland kommen allerdings noch weitere Faktoren hinzu, so Sönnichsen.



Wer in einem Risikogebiet im Urlaub war, der muss in Quarantäne und sich beim Gesundheitsamt melden. Alternativ kann man im Urlaubsland oder in Deutschland einen Corona-Test durchführen. Wer dagegen verstößt, dem drohen hohe Geldstrafen - doch laut Sönnichsen wird dies bislang kaum kontrolliert.