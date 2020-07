- Rechtsextremismus in Halle: "Das Problem ist nach wie vor da"

Mit dem Prozessauftakt würden auch die Bewohner in Halle wieder an die Taten vom 09. Oktober 2019 erinnert, sagt Katja Müller (Die Linke), Vorsitzende im Stadtrat von Halle. "Natürlich stellt man sich auch Fragen, was kann ein angemessenes Urteil sein, was kann ein gerechtes Urteil sein für den Täter als auch für die Angehörigen der Opfer." Dennoch sei es schwer vorhersehbar, welche Fragen am Ende tatsächlich geklärt werden könnten.

"Die Solidarisierung war auf jeden Fall sehr stark", erinnert sich Müller. Die Menschen seien enger zusammengerückt. Das habe daran gelegen, dass die Opfer ganz unterschiedlichen Milieus angehörten: "Zum einen die, die Opfer werden sollten und die, die aber letzten Endes Opfer geworden sind."

Problem mit Rechtsextremismus

Leider habe es auch Versuche gegeben, die Opfer gegeneinander auszuspielen, sagt die Linken-Politikerin. Hauptsächlich aus "der rechten Ecke", so Müller. Das habe sich vor allem in sozialen Netzwerken abgespielt, "aber das war nicht die Mehrheit der Menschen."

Auch ein Jahr nach dem Attentat habe Halle noch ein Problem mit Rechtsextremismus. Dazu zähle auch ein rechtsextremistischer Redner, "der fast täglich auf dem Markt steht und seine Parolen schwingt", sagt Müller. Ein gesellschaftlicher Protest habe erst vor wenigen Wochen dazu geführt, dass das 'Haus der Identitären Bewegung' – ein Zentrum der rechtsextremen Szene – geschlossen und verkauft wurde. "Das Problem ist nach wie vor da und da muss auch nach wie vor dagegen vorgegangen werden", sagt Müller.