- Klöckner: "Landwirte wissen, dass sich etwas ändern wird und muss"

Für eine nachhaltigere Ernährung seien auch die Landwirte in der Pflicht, sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor dem Treffen der EU-Agrarminister unter deutscher Ratspräsidentschaft. "Denn sie selbst leiden ja am meisten unter dem Klimawandel."



Vor dem Treffen der EU-Agrarminister*innen in Brüssel, hat Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betont, dass sie versuche, Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, aber gleichzeitig Ernährungssicherung in der Landwirtschaft zusammen zu bringen. "Die Landwirte sind in der Pflicht", sagte die CDU-Politikerin im Inforadio.

Dürrejahre und neue Schädlinge

"Die Landwirte wissen, dass sich etwas ändern wird und muss", so Klöckner. "Denn sie selbst leiden ja am meisten unter dem Klimawandel." Die Bauern erlebten Dürrejahre und kämpften mit neuen Schädlingen.

"Ökologie, Ökonomie und soziale Fragen in eine Balance bringen"

Um dem Motto "Vom Hof auf den Teller" für nachhaltigere Ernährung nachzukommen, werde es nach 2020 mehr um Mindestumweltstandards und um Artenvielfalt gehen, sagte Klöckner. Die Einnahmeausfälle von Bauern müssten ausgeglichen werden. Es sei schwierig, "Ökologie, Ökonomie und soziale Fragen in eine Balance zu bringen."



Zugleich sieht Klöckner die Konsument*innen in der Pflicht. "Unser Konsumverhalten hat auch etwas damit zu tun, wie produziert wird."



Größter Posten im EU-Haushalt



Der Agrarhaushalt ist traditionell der größte Posten im EU-Haushalt. So lange aber über die Wiederaufbaufonds in der Corona-Krise gestritten wird, bleibt unklar, wie hoch der Agrarhaushalt sein wird.