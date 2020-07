- Maskenpflicht in der Bahn: "Die Politik muss Klarheit schaffen"

Das Tragen einer Maske in den Zügen der Deutschen Bahn ist zwar vorgeschrieben, doch nicht jeder hält sich daran. Die Politik muss hier klare Regeln auf den Weg bringen, sagt Karl-Peter Naumann, Sprecher des Fahrgastverbandes Pro Bahn.

Oft seien die Schaffner*innen gar nicht in der Lage sich körperlich bei Regelverweigerern, durchzusetzen, sagt er. Wenn (aggressive) Fahrgäste beispielsweise ohne Fahrscheine fahren, würde auch die Bundespolizei eingeschaltet. Die Zusammenarbeit funktioniere im Fernverkehr mittlerweile recht gut.

"Problematischer wird es in kleineren Bahnhöfen im Fernverkehr", so Naumann. Denn an diesen Orten stände keine Bundespolizei bereit, die Beamt*innen müssten erst einbestellt werden. Die Schaffner*innen ständen in diesem Fall also vor der Entscheidung, eine Verspätung von mindestens 30 Minuten in Kauf zu nehmen oder beide Augen mit schlechtem Gewissen zuzudrücken.

"Die Politik muss entsprechendes Personal zur Verfügung stellen"

Ginge es jetzt um Maskenverweigerer sei es theoretisch und rechtlich möglich die Personen am nächsten Bahnhof auszusetzen. Praktisch gesehen aber müsste die Person freiwillig aussteigen: "Sie können ihn nicht heraustragen." Gleichzeitig müsse man immer damit rechnen, dass solche Menschen sehr aggressiv werden.

Die Maskenpflicht ist bisher kein Teil der Beförderungsbedingungen der Deutschen Bahn. Naumann sagt aber: "Wenn dann muss die Politik für Klarheit sorgen. (…) Sie muss dann auch für das entsprechende Personal sorgen." Außerdem ist Naumann der Meinung, dass bereits an den Bahnhöfen darauf geachtet werden sollte, dass die Menschen die Masken tragen.