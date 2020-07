- Neue Mars-Missionen zum erdähnlichsten Planeten

Gerade ist eine gute Zeit für Reisen von der Erde zum Mars - und das nutzen die USA, China und die Vereinigten Arabischen Emirate für sich. "Mars ist immer schon ein Zentrum der Weltraumforschung gewesen", sagt der Mars-Experte Ernst Hauber und erklärt, warum.

"Jede Mars-Mission ist immer noch ein Unikat." Das sagt der Geologe Ernst Hauber, der die Entwicklungsgeschichte des Mars an der Deutschen Forschungsanstalt für Luft- und Raumfahrt erforscht. Gleich drei Staaten arbeiten aktuell an Starts zum Mars: China, die USA und zum ersten Mal die Vereinigten Arabische Emirate. Deren Mars-Sonde ist vergangene Nacht gestartet und soll den Planeten fast zwei Jahre lang umkreisen.



Einstieg in Weltraumforschung



"Mars ist immer schon ein Zentrum der Weltraumforschung gewesen", sagt Hauber. Schließlich sei er der erdähnlichste Planet und eigne sich deshalb besonders gut für den Einstieg in die Forschung.

Leben außerhalb der Erde?



"Wenn man überhaupt Leben außerhalb der Erde im Sonnensystem finden will, ist Mars einer der ganz wenigen Orte, an dem das erfolgsversprechend sein", so Hauber. Auch mit bloßem Auge ist der Planet am Nachthimmel zu erkennen. Dass er früher größere Mengen an Wasser auf seiner Oberfläche hatte, ist an Tälern zu sehen.

Mit dem Bohrer Erdproben holen

Auch Europa will zum roten Planeten: Eine russisch-europäische Mars-Mission ist in Vorbereitung. Das Besondere sei, dass sie einen Bohrer an Bord haben werde, sagt Hauber. Dieser könne bis zu zwei Meter in die Tiefe bohren und Erdproben holen. Dort sei die Erde nicht durch UV-Strahlung verändert.

Menschen statt Roboter?

Wann Menschen statt Roboter auf den Mars fliegen werden, sei aber schwierig vorherzusagen, meint Hauber. Es gelte weiterhin das Zeitfenster von 15 bis 20 Jahren. Dennoch: "Es wäre wissenschaftlich wünschenswert, dass Menschen statt Roboter auf den Mars fliegen."