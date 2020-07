- "Wir arbeiten an einer diskriminierungsarmen Gesellschaft mit"

In diesem Jahr feiert der Zentralrat der Juden in Deutschland sein 70-jähriges Bestehen. Nun zähle man auf eine neue Generation, die auch neue Fragen jüdischen Lebens in die Organisation trage, sagte Rabbiner Andreas Nachama.

Die ursprüngliche Aufgabe des Zentralrats der Juden war die Vorbereitung für die Auswanderung aus Deutschland. Heute vertritt der Zentralrat jüdisches Leben gegenüber öffentlichen Einrichtungen und organisiert es nach innen - beispielsweise jüngst bei der Neuorganisation der Gottesdienste unter Corona-Bedingungen.



Nachmas sieht in Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit zwei der größten gesellschaftlichen Probleme in Deutschland. Er mahnt zudem zur Geduld im jüdisch-muslimischen Dialog. "Der Zentralrat hat über die Jahrzehnte hinweg nicht die Geduld verloren, sondern beharrlich daran gearbeitet, dass wir alle in einer Gesellschaft leben, in der Diskriminierung von Minderheiten möglichst wenig oder gar kein Thema mehr ist", so Nachama.



Der Zentralrat vertrete primär die jüdischen Gemeinden. Nachama sagte, es gebe aber auch Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland, die sich nicht in Gemeinden sehen - aber das sei "auch ok", so der Rabbiner. "Man muss das mit einer großen Gelassenheit sehen."



Für die Zukunft sei nun wichtig, eine neue Generation für den Zentralrat zu gewinnen, die auch neue Fragen mitbringe, so Nachama: "Wer verharrt, der rostet."