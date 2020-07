- "In Brandenburg ist noch Luft nach oben"

Fernreise, Deutschlandurlaub oder lieber zu Hause – die Urlaubssaison 2020 ist für viele nicht so unbeschwert wie die Jahre zuvor. Der Tourismus in Brandenburg profitiert aber von der Situation, sagt Daniel Sebastian Menzel, Vorstandsmitglied des Landestourismusverbandes Brandenburg.

Ferienwohnungen seien eine der gefragtesten Urlaubsvarianten, so Menzel - viele seien in Brandenburg bis in den Herbst ausgebucht. Die Hotels sind derzeit zu gut 50 Prozent gebucht - im Rückblick auf den kompletten Lockdown im Frühjahr sei dies ein Gewinn, so der Tourismusexperte.



Brandenburg könne mit Natur sowie Aktivurlaub punkten, was auch nachgefragt werde, sagte Menzle. Auch der Tagestourismus nehme zu und die Besucher*innen informieren sich über alternative Reiseziele.



Die Branche werde sich in Zukunft verändern müssen - vor allem in Richtung Sicherheit und Gesundheit. Zudem sei zu beobachten, dass aus Tagestourist*innen zunehmend auch "Langurlauber*innen" werden, so der Vertreter der Reiseregion Fläming.