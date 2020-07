- Keine schnelle Einigung zu EU-Corona-Hilfen

In Brüssel verhandeln die EU-Mitgliedsstaaten über die Corona-Wirtschaftskrise und den langfristigen EU-Haushalt. Bereits seit Freitag sind die Staatschefs in Gesprächen, die sich zäh gestalten, wie Brüssel-Korrespondent Alexander Göbel berichtet.

Eine Einigung an einem Tag sei nicht zu erwarten gewesen. Doch Beobachter*innen sagen auch: Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, habe sich regelrecht in seine ablehnende Haltung "eingegraben". Er bleibe bei einem "Nein" zu den Corona-Hilfsgeldern und auch der Gestaltung von Verteilungsmechanismen. Zudem soll er sich abfällig gegenüber südeuropäischen Volkswirtschaften als "kaputte Systeme, die man nicht mit Geldgeschenken stützen dürfe" geäußert haben.



Dem Vorschlag des Ratspräsidenten Charles Michel, Hilfsgelder in gemeinsamer Abstimmung auch wieder stoppen zu können, steht der Entwurf entgegen, überhaupt keine Gelder zu zahlen. Ebenso spielen die Länder Mittel- und Osteuropas eine Rolle, sagte Göbel. Zwar seien auch hier die Koppelung von Corona-Hilfsgelder an Prüfungen der Rechtsstaatlichkeit im Gespräch. Doch am Schluss brauche man diese Länder ebenso für Entscheidungen, so Göbel.