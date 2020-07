picture alliance / AA Bild: picture alliance / AA

Fr 17.07.2020 | 07:05 | Interviews

- EU-Gipfel: "Kommission muss prüfen, dass das Geld richtig investiert wird"

Auf dem EU-Sondergipfel zur Corona-Pandemie geht es auch um den 750-Milliarden-Euro-Plan an Wirtschaftshilfen. Für Udo Bullmann, Europabeauftragter der SPD, sind dabei Vorgaben an die Länder wichtig: Rechtsstaatlichkeit und Investition in Klimaschutz und neue Technologien.