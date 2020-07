- Open-Air-Discos gegen das drohende Clubsterben

Die Corona-Pandemie hat die Berliner Clubszene zum Erliegen gebracht - viele Betreiber fürchten ums Überleben. SPD-Politiker Daniel Buchholz spricht sich fürs Tanzen auf Straßen und Plätzen aus - auch um den Partydrang der Berliner*innen zu befriedigen.

SPD-Politiker Daniel Buchholz, Mitglied im Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten im Abgeordnetenhaus, befürchtet in der Corona-Pandemie Insolvenzen von Berliner Clubs. "Die Lage ist dramatisch", sagt er. Die meisten Betreiber*innen hätten null Einnahmen, nur die wenigsten könnten Biergärten betreiben. Gleichzeitig liefen die Kosten für Mieten weiter.

Tanzen auf Brachflächen, Plätzen und Straßen

Als Lösung schlägt Buchholz vor, Open-Air-Discos zu veranstalten: auf Brachflächen, Plätzen und Straßen. "Das gibt ein bisschen Entlastung." Zudem wäre dies auch eine Möglichkeit, den Partydrang der Berliner*innen zu befriedigen.

Appell an Verwaltungen



Er appelliere an die Bezirks- und Umweltämter zu schauen, was möglich sei, so Buchholz. Die Vorgaben seien streng. Doch es sei eine Sondersituation zum Erhalt der "wichtigen und quirligen Clubszene in Berlin".



Was die mögliche Übernahme von Mietzahlungen angeht, welche die Berliner CDU vorschlägt, spricht sich Buchholz für eine bundesweite Lösung aus.