- Hackerangriff auf Twitter: "Kein politischer Hintergrund"

Unbekannte haben die Accounts einer ganzen Reihe Hoch-Prominenter aus den USA gehackt und dort Aufforderungen zu Bitcoin-Zahlungen gepostet. Es handele sich um eine klassische Betrugsmasche, einen politischen Hintergrund gebe es nicht, sagt der Cyberwar-Experte Sandro Gaycken.

"Wir vermuten, dass das nur mit Hilfe eines Innentäters passiert sein kann, oder durch Schwachstellen bei Twitter selber in der Zentrale", sagt Sandro Gaycken. Er ist Direktor des Digital Society Institute an der European School of Management and Technology in Berlin. So viele Accounts einzeln zu hacken, sei gar nicht möglich, sagt er. Es müsse über eine zentrale Verteilung gegangen sein und "das geht nur bei Twitter selber."

"Es kann schon gut sein, dass die Systeme von Twitter gehackt wurden (…)", sagt Gaycken. Doch eigentlich hätte das Unternehmen sehr gute Sicherheitssysteme. "Das ist einer der Großkonzerne in der IT, die sehr viel Geld ausgeben für die Sicherheit", betont der IT-Experte. Wenn man aber einmal an die zentralen Verteilungsmechanismen gelangt sei und auch noch wüsste, wie sie funktionieren, "dann kann man natürlich solche Dinge machen, wie Spezial-Accounts heraussuchen und dann Nachrichten darüber absetzen."

Kein politischer Hintergrund

Es handele sich um ein "ganz normales Betrugsmodelle von Cyber-Kleinkriminellen", sagt Gaycken. "Das Erstaunliche ist halt diesmal, dass es eben über die authentischen Promi-Accounts gelaufen ist." Einen politischen Hintergrund vermutet er nicht.

Die Täter zu fassen, sei nun aber eher unwahrscheinlich, denn gerade mit Crypto-Währung könnte man sich im Netz gut anonymisieren. "Die Spuren, die man bei solchen Hacker-Angriffen hinterlässt, sind normalerweise auch nicht so aussagekräftig, dass man die (Hacker) jemals verhaften könnte", sagt der Cyberwar-Experte.