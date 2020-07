Hans Punz/APA/dpa Bild: Hans Punz/APA/dpa

Do 16.07.2020 | 15:45 | Interviews

- EuGH kippt weiteres Datentransfer-Abkommen

Der EuGH hat erneut auf Betreiben des Datenschutzaktivisten Max Schrems die Regeln für den Datenverkehr in die USA gekippt. Damit wird die Übertragung von Nutzerdaten von EU-Bürger*innen in die USA deutlich eingeschränkt. Denn es könne nicht sein, dass EU-Bürger*innen in den USA als Menschen zweiter Klasse behandelt würden, sagt Schrems.

"Im Prinzip heißt es, dass Facebook gewisse Daten, die nicht unbedingt in die USA gehen müssen, jetzt in Europa im Hintergrund gespeichert werden", erklärt der Datenschutzaktivist Max Schrems. Der Vorteil sei, dass damit die NSA ausgeschlossen werde, damit könnten die Daten dann nicht mehr unbedingt vom US-Geheimdienst überwacht werden. Denn nach amerikanischem Recht sei die Ausspähung, beispielsweise über Facebook, recht einfach möglich. Notwendiger Datenaustausch weiter möglich Dennoch können Nutzerdaten von EU-Bürger*innen in die USA geschickt werden – jene, bei denen es absolut notwendig ist, sagt Schrems. Nach Meinungen des Datenschutzaktivisten gebe es nun keine andere Lösung, außer die USA würden ihre Gesetze anpassen. "Es kann ja nicht ganz sein, dass wir bei amerikanischen Diensten unsere ganzen Daten speichern – und die auch recht viel Geld damit machen – aber wir als Nicht-US-Staatsbürger so eine Art Menschen zweiter Klasse sind, die keine Rechte haben", sagt Schrems.