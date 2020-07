- Altmaier: "Europa kommt nur gemeinsam aus der Krise"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt am Donnerstag seine Pläne für die Wirtschaftspolitik während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor. Zwischen nationalen und gemeinsamen Interessen müsse hart gerungen werden, es dürfe aber niemand auf der Strecke bleiben, sagt Altmaier.

Man befinde sich in der größten wirtschaftlichen Delle, die die EU je erlebt habe, so Altmaier. Aus dieser Krise komme man nur gemeinsam heraus. Der Wirtschaftsminister appelliert an die Kompromissbereitschaft der Staaten. "Die EU ist eine Interessen- und Solidargemeinschaft, ihr Funktionieren liegt im Interesse aller", sagt Altmaier.

Aus der Corona-Pandemie seien bereits wirtschaftliche Lehren gezogen worden, so der CDU-Politiker. Dazu zähle die Produktion von Schutzmasken in Deutschland und Investitionen in das Unternehmen Curevac, das an einem Impfstoff forscht.

Einigen Staaten keine weiteren Schulden zumuten



In der Frage des Wiederaufbaufonds werde zwischen den Mitgliedsstaaten in der EU hart um nationale Interessen gerungen, betont der Minister. Es dürfe aber niemand auf der Strecke bleiben. "Die EU garantiert Absatzmärkte und stabile Rahmenbedingungen", sagt Altmaier, "es ist auch in unserem Interesse, dass die Europäische Union nicht aufgrund von großen Ungleicheheiten zerbricht." Einigen Staaten könne man keine weiteren Schulden zumuten.



Altmaier stellt heute in Brüssel seine Pläne für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft vor. Die Staats- und Regierungschefs diskutieren derzeit über einen Hilfsfonds von 750 Milliarden Euro, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. 500 Milliarden davon sollen als Zuschüsse ausgezahlt werden, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Dagegen wehren sich mehrere Staaten - unter ihnen Österreich und die Niederlande.