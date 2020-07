- "Mehr Geld für Pflegepersonal macht Pflegeplätze teurer"

Vor gut anderthalb Jahren wollte die Bundesregierung mehr Stellen in der Altenpflege schaffen - vergeblich. Ob bessere Tarifverträge ab 2021 locken können, haben wir Reinhard Busse gefragt. Er ist Professor für Management im Gesundheitswesen an der Technischen Universität Berlin.

Pflege ist teuer - insgesamt kostet ein Pflegeplatz in Deutschland etwa 3000 Euro im Monat, so Busse. Jeder Tag kostet also rund 100 Euro. Darin enthalten sind Miete, Essen, aber auch Personalkosten. Rechnerisch werden von den Kosten 0,7 Pflegepersonen in Vollzeit bezahlt.



Im kommenden Jahr soll es neue Tarifverträge und entsprechende neue Mindestgrenzen geben, so Busse. Pflegefachkräfte erhalten dann 15 Euro pro Stunde, Pflegehilfskräfte 12,55 Euro. Aber - wenn die Gehälter steigen, wird auch die Pflege an sich teurer, so der Gesundheitsexperte.



Die Spekulation mit Renditen in der Pflege sieht Busse kritisch. Zwar sollten die Häuser gut geführt werden, andererseits gäbe es auch Einrichtungen, die schlecht geführt würden - das Geld wäre dort ebenso wenig gut angelegt, sagte Busse. "Die Rendite sollte sicherlich stark begrenzt sein."