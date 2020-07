- Krankenpflege am Limit: ein Problem für die ganze Gesellschaft

Während des Corona-Lockdown traten auch in Deutschland Menschen auf ihre Balkone und applaudierten für das medizinische Personal - als Zeichen der Dankbarkeit. Doch die Krankenpflege braucht viel mehr als das, fordert Krankenpflegerin Nina Böhmer.

"Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken!", so kommentierte die Krankenpflegerin Nina Böhmer die Applaus-Aktionen auf den Balkonen der Bürger*innen am Anfang der Corona-Krise. Sie sei sauer gewesen, denn mit Beginn der Corona-Pandemie hat es plötzlich neue Regeln fürs Pflegepersonal gegeben: "Das RKI hat gesagt – wir als Pflegepersonal - müssen nicht 14 Tage in Quarantäne, wenn wir in Kontakt mit Corona-Patienten waren", nennt sie als Beispiel.

Gefahr für Personal und Patient*innen

Sie habe sich gefragt, "was uns unterscheidet von den anderen Leuten, die nicht in den Beruf arbeiten", sagt sie. Das sei nicht nur eine Gefahr für das Pflegepersonal selbst, sondern auch für die Patient*innen.

Mittlerweile ist aus dem einstigen Social-Media-Post ein ganzes Buch geworden: In "Euren Applaus könnt ihr euch sonst wohin stecken" zeigt Böhmer die Schattenseiten des Gesundheitssystems auf. Der allgemeine Arbeitsalltag sei zermürbend: "Die Arbeitsbelastung und dass wir viel zu wenig Personal haben", sagt die Krankenpflegerin. Das sei ein Problem für die gesamte Gesellschaft, denn "jeder müsste einmal ins Krankenhaus", sagt sie.

"Eine Berufung, kein Beruf"

Dennoch übt sie ihren Job gerne aus: "Für mich ist nicht nur ein Beruf, sondern eher eine Berufung“, sagt Böhmer. Allerdings könnte sie ihre Aufgaben „fast in jedem Dienst" nicht so ausführen, wie gerne wollte. Die Arbeitsbedingungen seien zu hart und unangepasst dafür.