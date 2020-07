Nach den Party-Vorfällen auf Mallorca sorgt sich die Politik, dass es zu einer zweiten Corona-Infektionswelle durch Urlaubsrückkehrer*innen kommen könnte. Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) zeigt sich im Interview offen für Neuregelungen im Umgang mit lokalen Corona-Ausbrüchen.

Bund und Länder beraten am Mittwoch weiter darüber, wie sie möglichst zielgenau und einheitlich beim Auftreten lokaler Corona-Hotspots vorgehen können. Dilek Kalayci, Gesundheitssenatorin in Berlin, ist offen für neue Regeln bei lokalen Corona-Ausbrüchen. Dabei müsse aber zunächst auf die Praktikabilität geprüft werden. Denn von der Logik her würden Reisesperren Sinn machen, sagt sie. Die Frage sei aber, ob es umsetzbar sei.

"Für Berlin ist das natürlich schwierig", so die Gesundheitssenatorin. Am Ende ginge es aber darum, ob lokal auf einzelne Hotspots reagiert würde oder bundesweit. "Am Ende bleibt ganz klar die Botschaft, wenn es Hotspots gibt, dann sollten die Menschen dort auch bleiben. Wenn es eine Streuung der Infektionen gibt, dann sollte man alle Vorkehrungen dafür treffen, dass das nicht weitergetragen wird, denn das Virus kennt keine Grenzen."

"Quarantäne-Pflicht per Verordnung sollte ausreichen"

Was Reiserückkehrer angehe, gebe es eine Regelung, sagt Kalayci: "Für die sogenannten Risikoländer gibt es eine klare Quarantäne-Regelung." Das sei eine bundeseinheitliche Regelung: "Das ist, denke ich, in Deutschland auch schon ausreichend, wenn man die Quarantäne-Pflicht per Verordnung verhängt wird", sagt die Gesundheitssenatorin. Dazu gehöre aber auch ein Maß an Eigenverantwortung der Bürger*innen. Bei den Menschen in Quarantäne könnte nicht jeden Tag kontrolliert werden, ob jemand zu Hause bleibt oder nicht.