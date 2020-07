- Mutmaßlicher Serienvergewaltiger gefasst

Die Polizei geht davon aus, dass sie einen gesuchten Serienvergewaltiger gefasst hat. Bisher sind acht Taten in der Region seit etwa Mitte Juni bekannt. Am Dienstag wurde der Tatverdächtige festgenommen – nachdem erneut eine junge Frau vergewaltigt worden war. Reporter Matthias Bartsch berichtet.

Der 29-Jährige war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr von Brandenburger Polizisten gefasst worden, er soll am Vormittag kurz zuvor eine Frau in einem Waldstück zwischen Babelsberg und Dreilinden vergewaltigt haben. Um 11.30 Uhr sei die Polizei von einer Anruferin alarmiert worden, die eine mutmaßlich vergewaltigte Frau in dem Waldstück gefunden hatte.



Nach Vergewaltigung wollte Täter sich mit Frauen verabreden





Der Verdächtige soll die Frauen in Waldgebieten in Berlin und Brandenburg angegriffen und teils gefährliche Werkzeuge genutzt haben, um seine Opfer einzuschüchtern. Nora Schürmann vom Landeskriminalamt sagte auf der Pressekonferenz, der Täter sei mit massiver Gewalt gegen die Frauen vorgegangen. Er habe die Opfer zunächst ganz freundlich angesprochen, immer zu belebter Zeit. Danach habe er sie mit Gewalt gepackt und gewürgt. Die Opfer seien vom Weg weggezerrt und in entlegene Gebiete gezerrt worden.



Nach der Vergewaltigung habe er eine andere Seite gezeigt und sich um sie gekümmert. Er habe versucht, sich mit ihnen für den nächsten Tag zu verabreden. Dieses "ungewöhnliche Muster" habe den Ermittlern den Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den einzelnen Taten gegeben.





Großaufgebot der Polizei unterwegs



Die Brandenburger Polizei war nach Angaben eines Sprechers mit 60 Beamten im Einsatz, außerdem mit einem Hubschrauber, Wärmebildkamera, Diensthunden, Wasserschutzbooten und einer Drohne. Von der Bundespolizei seien Pferde eingesetzt worden.



Vor einer Woche hatten Berliner Ermittlungsbehörden eine Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Serientäter gestartet, der für sieben Taten in Berlin und Brandenburg verantwortlich sein soll, darunter mindestens fünf Vergewaltigungen. Am Montag gaben die Behörden bekannt, dass der Mann identifiziert sei, sein Aufenthaltsort war aber zunächst unbekannt.

Quelle: rbb24.de