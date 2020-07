dpa / Paul Zinken Bild: dpa / Paul Zinken

Di 14.07.2020 | 07:05 | Interviews

- Trockenheit in Brandenburg: "Wir brauchen Niederschlag"

Obwohl dieser Sommer bisher gar nicht so heiß ist, warnen Expert*innen, dass es trotzdem große Trockenheit in Brandenburg gibt. Um die Dürre auszugleichen, müsste es in den nächsten sieben Monaten doppelt so viel regnen wie gewohnt, sagt Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Die Grüne).