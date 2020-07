imago images/ Reiner Zensen Bild: imago images/ Reiner Zensen

Di 14.07.2020 | 17:05 | Interviews

- "Berlins Polizei klärt keine zivilrechtlichen Fragen"

Am Wochenende kam es rund um die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain zu Randalen, am Montag esaklierte die Situation - der Staatsschutz ermittelt. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik ordnet den Einsatz rückblickend ein.