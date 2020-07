- Sport in Berlin – was jetzt erlaubt ist

Auch in Berlin wird ab Dienstag das Kontaktverbot beim Sport aufgehoben. Also alles wie immer? Sebastian Schöbel, landespolitischer Reporter in Berlin, kennt die Hintergründe.

Viele Kontaktsportarten wie Kampfsport, aber auch Amateurfußball können jetzt wieder in Berlin ausgeübt werden, so Schöbel. Aber: Die Berliner Sportverwaltung müsse noch Details klären.



Training in festen Kleingruppen



Weiterhin gelten Hygienekonzepte und spezielle Regelungen, so Schöbel. So werden Kontaktdaten erhoben und es müssen Desinfektionsmittel bereitstehen. Gerade im Hallensport sollen nur feste, kleine Teams oder Gruppen trainieren. Eine Durchmischung soll vermieden werden.



Schöbel sagt, die Kommunikation der Regeln sei "etwas chaotisch gelaufen". So seien die Regeln bereits jetzt in Kraft - offziell beschlossen werden sie im Senat aber erst am 21. Juli.



Große Sport-Veranstaltungen mit Publikum sind vor Oktober nicht denkbar, so der Reporter weiter. Die Massentests für Zuschauer*innen, wie sie der 1. FC Union vorgeschlagen hat, hätten "viel Gegegnwind" erfahren. Eine derart große Entscheidung können nicht alleine auf Berliner Ebene gefällt werden, so Schöbel.