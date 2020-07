dpa / Paul Zinken Bild: dpa / Paul Zinken

Di 14.07.2020 | 07:25 | Interviews

- "Rigaer Straße 94 ist kein rechtsfreier Raum"

Seit der Razzia in einem linken Wohnprojekt spitzt sich die Situation in der Rigaer Straße weiter zu. Die Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain aber ist nach Ansicht des innenpolitischen Sprechers der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Frank Zimmermann, kein rechtsfreier Raum, wie er im Interview betont.