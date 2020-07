- Merkel und Söder – Harmonie am Chiemsee

Eine durchorchestrierte Show - so nennt Korrespondent Betz das Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU).



Die Einladung an die Bundeskanzlerin zur Sitzung des Bayerischen Kabinetts soll "spontan" ausgesprochen worden sein, so Betz. Es sei nicht ungewöhnlich, dass Merkel die parlamentarische Sommerpause für Besuche in den Bundesländern nutze. Doch befeuert würde der Besuch bei Söder durch die Debatte um eine mögliche Kanzlerkandidatur des bayerischen Ministerpräsidenten. Ebenso solle nach zwei schwierigen Jahren zwischen CDU und CSU die Hamornie der Parteien betont werden.



Inhaltlich kam es zu keinen großen Neuigkeiten. Beide Politiker*innen sprachen sich für den Wiederaufbaufonds der EU aus und betonten die Anstregungen zum Kampf gegen das Coronavirus. Beide Politiker*innen wüssten aber auch ganz genau, welche Symbolkraft das gemeinsame Treffen habe, so Betz. Sie aber hielten sich dennoch bedeckt, ob Söder als Kanzlerkandidat antritt.