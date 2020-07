"Stammbaumforschung" – Dieser Begriff ist aufgetaucht rund um die Ermittlungen nach der Krawallnacht in Stuttgart. Die Polizei hat inzwischen bestätigt, dass sie nachforscht, welche Nationalität die Eltern von Tatverdächtigen haben. SWR-Reporterin Carmen Lustig über die heikle Lage in Stuttgart.

Ins Rollen gekommen sei die Debatte um die "Stammbaumforschung“ durch einen Facebook-Eintrag des Stuttgarter Stadtrats Marcel Roth, erklärt SWR-Reporterin Carmen Lustig. Der Grünen-Politiker will den Begriff in einem Vortrag des Stuttgarter Polizeipräsidenten gehört haben. Es existiert offenbar ein Mitschnitt der Rede, der aber bisher nicht öffentlich wurde.

Polizei und Stadt sagen übereinstimmend, dass der Begriff so nicht gefallen sei. Unbestritten aber ist die Tatsache, dass sich die Stuttgarter Polizei eingehend mit einem möglichen Migrationshintergrund der Tatverdächtigen beschäftigt. Das bestätigte der Stuttgarter Polizeipräsident auf der besagten Gemeinderatssitzung.

Wichtig für Präventionsarbeit

Im Rahmen der Ermittlungen soll auch das Umfeld der Tatverdächtigen beleuchtet werden, so Lustig. Dazu gehörten neben dem Wohnsitz und der Schul- und Berufsausbildung eben auch die Nationalität der Eltern.

"Grundsätzlich gehört das zum ermittlungstaktischen Alltag“, erklärt die SWR-Reporterin, "allerdings nur dann, wenn das für die Ermittlung der Tat oder für das Strafmaß von Bedeutung ist.“ Das wisse man aber meist erst hinterher, so Lustig.

Auch im Gemeinderat herrsche größtenteils Einigkeit, dass es für die zukünftige Präventionsarbeit auch von Bedeutung sei, aus welchem Umfeld die Krawallmacher*innen kommen. "Aber natürlich dürfen aus einem möglichen Migrationshintergrund keine Rückschlüsse auf ein typisches Täterprofil gemacht werden“, sagt die SWR-Reporterin.

"Es gibt keinen Zusammenhang zwischen Tat und Herkunft“, stellt Lustig klar. "Wenn man da jetzt nicht sauber trennt, sind wir mitten in der Rassismusdebatte.“

Kritik aus der Politik

In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstagabend hätten alle Fraktionen, bis auf CDU und AfD, die Nachforschungen der Stuttgarter Polizei sofort kritisch hinterfragt, berichtet Lustig. Die Linke in Baden-Würtemberg hat bereits den Rücktritt des Polizeipräsidenten gefordert, Rückendeckung gibt es weiterhin vom CDU-Innenminister Strobl.

Inzwischen wurden 39 Tatverdächtige im Zusammenhang mit der Stuttgarter Krawallnacht ausfindig gemacht, gegen 20 wurde Haftbefehl erlassen. Weil es sich bei den meisten Tatverdächtigen um Jugendliche handele, wird auch das Thema Präventionsarbeit in Stuttgart aber noch weiter eine Rolle spielen, glaubt Lustig.