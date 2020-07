- "Bei Jugendstrafverfahren geht es auch immer um das Umfeld"

Seit dem Wochenende kursiert die Meldung über eine mögliche Stammbaumforschung der Stuttgarter Polizei rund um die Ermittlungen nach der Krawallnacht Ende Juni. Der Kriminiloge Claudius Ohder erklärt das Vorgehen der Polizei bei jugendlichen Tatverdächtigen.

"Wir sind hier im Bereich der Ermittlungen gegen Minderjährige und das ist von vornherein ein besonderer Fall“, sagt Dr. Claudius Ohder, Professor für Kriminologie an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, über die Ermittlungen zur Stuttgarter Krawallnacht.

Die Polizei habe hier ganz normal die Aufgabe, belastende und entlastende Umstände zu Tage zu fördern, so der Kriminologe. Darüber hinaus müsse sie sich aber auch ein Bild verschaffen von der Persönlichkeit und den Lebensumständen des jugendlichen Tatverdächtigen.

Umfeld kennenlernen



"Das zielt vollständig darauf ab, den Jugendlichen vor Gefährdungen zu schützen“, so Ohder. Man wisse zum Zeitpunkt der Tat oftmals nicht, in welchen Umständen sich der oder die Jugendliche aufhält, ob sie zuhause wohnen und überhaupt erzieherisch erreicht werden, erklärt der Kriminologe. "Das alles soll die Polizei in Erfahrung bringen, damit angemessen und schnell reagiert werden kann.“

Der Migrationshintergrund könne ein Grund für Spannungen im Umfeld des Jugendlichen sein, sagt der Kriminologe. Selbstverständlich sei der Migrationshintergrund aber kein Grund für Straffälligkeit. "Das wäre unsachlich und stigmatisierend, und das wollen wir ja gerade vermeiden.“

Jugendliche schützen

Selbstverständlich kann diese Strategie der Polizei auch unsachgemäß ausgeführt werden, gibt der Kriminologe zu bedenken. Während es beim Racial Profiling aber darum ginge, die Rechte von Personen aufgrund ihres Aussehens zu beschränken, sollen die Nachforschungen in Stuttgart vielmehr zur besseren Kenntnis und damit zum Schutz der Tatverdächtigen beitragen, so Ohder.

Bei Verfahren nach dem Jugendstrafgerichtsgesetz wie sie in Stuttgart zu erwarten sind, gehe es immer auch um den erzieherischen Bedarf und dafür müsse man das Umfeld der Jugendlichen kennen, sagt der Kriminologe