- Zwischenbilanz zur Corona-App: "Da ist noch Luft nach oben"

Seit knapp dreieinhalb Wochen steht die Corona-Warn-App zum Download bereit. Knapp 15,4 Millionen haben sie sich bereits heruntergeladen. "Da ist noch Luft nach oben", sagt der Virologe Martin Stürmer.

"Nach der anfänglichen Euphorie stagniert das ganze jetzt so ein bisschen", sagt der Virologe Martin Stürmer. Knapp 15,4 Millionen Menschen hätten die App bisher in Deutschland heruntergeladen. Das sei zwar recht gut im europäischen Vergleich, "aber da ist sicherlich noch Luft nach oben", so Stürmer.

Datenschutz sei das absolut wichtige Ziel, "sonst wäre die Akzeptanz für die App deutlich geringer ausfallen", sagt der Virologe. Dennoch wäre es – gerade jetzt in der Urlaubszeit – wünschenswert gewesen, die Corona-Warn-Apps über Ländergrenzen hinweg miteinander zu verbinden. Nun gebe es nur die Möglichkeit im Urlaubsland eine entsprechende zusätzlich App des jeweiligen Landes herunterzuladen.

Keine Komptabilität mit älteren Geräten

Generell sei es wünschenswert, dass so viele Menschen wie möglich die App nutzen. Wünschenswert wäre aber auch, wenn eine Komptabilität mit älteren Geräten generiert werden könnte, sagt Stürmer. So könnten noch mehr Menschen die App nutzen und "vor allem auch die, die auch ein höheres Risiko haben schwerer zu erkranken", so der Virologe. Ältere Menschen hätten oft auch ältere Smartphones, auf denen die App bisher nicht immer funktioniert.

Ein Problem dabei ist aber, dass der hohe Datenschutz nur bei neueren Betriebssystemen gesichert werden kann: "Man darf nicht vergessen, warum wir die App überhaupt in Betrieb genommen haben", betont Stürmer. Nun sei man in einer Phase in der Problematiken ausgebessert werden könnten. "Ich wünsche mir eigentlich, dass wir diese Zeit nutzen, um Lösungen zu überlegen, um Datenschutz mit der Komptabilität für ältere Geräte und ausländische Apps erreichen kann", sagt Stürmer.