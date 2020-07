- "Wir wollen alle zusammen den Bass spüren"

Eigentlich wollte der Loveparade-Mitbegründer Dr. Motte seinen 60. Geburtstag am Samstag mit einem großen Rave in den Berliner Gärten der Welt nachfeiern. Wegen der Corona-Pandemie ist daraus jetzt ein Streamingfestival geworden.

Was war das nicht schön. Die Sonne brutzelt vom Himmel, aus den riesigen Musikanlagen wummert der Bass, die Massen tanzen friedlich und ausgelassen. Die Loveparade in Berlin ist ein ganz eigenes Kapitel der Hauptstadtgeschichte. Gestartet als kleine Underground-Veranstaltung, gewachsen zum Massenevent mit mehr als einer Million Teilnehmenden.

Dass die Technoparade in Berlin inzwischen eine ganze Weile her ist, merkt man auch am zunehmenden Alter der verantwortlichen Personen. Die Lust am Raven ist zumindest einem trotzdem nicht vergangen. Dr. Motte, Mitbegründer und ehemaliger Organisator der Loveparade, wurde am vergangenen Donnerstag 60 Jahre alt. Feiern will er sich und die Freude am Tanzen an diesem Samstag mit dem Streamingfestival "Never Stop Raving“.

Loveparade als Kulturrevolution

"Ich lebe dieses Motto jeden Tag, das ist meine Kultur, die wir alle zusammen vor 30 Jahren weltweit aufgebaut haben“, sagt Dr. Motte - bürgerlich Matthias Roeingh. Die Loveparade war für den Mitbegründer eine Kulturrevolution.

Dass momentan wegen der Corona-Pandemie alle Clubs geschlossen bleiben müssen, empfindet der Techno-DJ als Bestrafung. "Wir wollen den Bass spüren und mit allen zusammen im Club tanzen, oder auf Festivals und Freiflächen.“

Stream und große Pläne für die Zukunft

Ohne das Coronavirus hätte Dr. Motte seinen Geburtstag in den Berliner Gärten der Welt mit möglichst vielen Besucher*innen gefeiert. Nun gibt es die Veranstaltung als sechsstündigen Stream im Internet. An sechs Orten in der Parkanlage legen sechs verschiedene DJs auf - die Sets wurden schon vorher aufgezeichnet. "Auch mit Drohnen haben wir da wunderbare Bilder erzeugt und ich mache dann zum Sonnenuntergang den Abschluss“, erklärt Motte.

Ein kompletter Ersatz für einen richtigen Rave sei die gestreamte Geburtstagsfeier zwar nicht, trotzdem fordert der DJ alle auf: "Wer Bock hat, kann auf meiner Homepage, auf Youtube oder Twitch gerne einschalten und mitraven.“

Fürs nächste Jahr will Dr. Motte mit der Initiative "Rave the Planet“ zum selbstgesetzten Feiertag der elektronischen Tanzmusik am zweiten Juliwochenende dann aber auch wieder gemeinsam zum Raven durch Berlin ziehen.