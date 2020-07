picture alliance/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB Bild: picture alliance/Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

Fr 10.07.2020 | 07:45 | Interviews

- "Ferienwohnungen laufen wie geschnitten Brot"

Der Tourismus in Berlin und Brandenburg leidet in der Corona-Krise. Inzwischen sind wieder Besucher*innen da, besonders Camping und Ferienwohnungen seien gut ausgelastet, sagt der Geschäftsführer des Tourismus-Marketing in Brandenburg, Dieter Hütte. Welche Unternehmen die Krise überlebt hätten, werde man aber erst im nächsten Frühjahr sehen.