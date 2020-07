Patzelt: "Wir wollen die Pressefreiheit in Polen unterstützen"

Am Sonntag findet in Polen die Stichwahl um das Präsidentenamt statt. Im Wahlkampf wurde deutschen Medien manipulative Berichterstattung vorgeworfen. Er könne keine Einflussnahme erkennen, es müsse aber ein offener Dialog über populistische Stimmungen geführt werden, sagt der ehemalige Oberbürgermeister von Frankfurt (Oder), Martin Patzelt (CDU).

Patzelt wirbt dafür, Verstimmungen im deutsch-polnischen Verhältnis offen anzusprechen. Auch über populistische Tendenzen in der Gesellschaft müsse es einen Dialog geben, so der Vorsitzende der detusch-polnischen Parlamentariergruppe im Bundestag.

Keine Beeinflussung der Medien in Deutschland

Den Vorwurf der Regierung in Warschau, die deutschen Presse berichte einseitig über den Präsidentschaftswahlkampf, könne er nicht nachvollziehen, so Patzelt. Er nannte es falsch, zu glauben, die deutsche Regierung könne die Medien in diesem Sinne lenken.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete setzt sich auch dafür ein, über weitere Streitthemen mit Polen zu diskutieren. Als Beispiel nannte er die Reparationsleistungen Deutschlands wegen der Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg.