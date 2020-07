- Auch Berliner Politikerin Helm erhält "NSU 2.0"-Drohmails

Die Briefe seien in einer ziemlich eindeutigen NS-Sprache verfasst, sagt Anne Helm. Die Linken-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus und Sprecherin für Medien und Strategien gegen Rechts hat eine dieser Drohmails erhalten. In den Briefen würden sie und ihre Parteikolleg*innen "zum Tode verurteilt (…) mit sehr expliziten Drohungen und sexistischen Beleidigungen", sagt Helm. Ihrer Meinung nach sei es auch kein Zufall, dass ausgerechnet drei Frauen von den Drohungen betroffen seien.

"Vertrauen in hessische Polizei hält sich in Grenzen"

Die Drohungen habe sie direkt angezeigt. Doch das Landeskriminalamt habe sich zunächst wenig beeindruckt gezeigt: "Ich habe das als ziemlich zynisch wahrgenommen", sagt die Linken-Politikerin. Helm geht davon aus, dass die Täter sie direkt ausgespäht hätten, da in den Mails auch persönliche Daten genannt wurden, die so der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung ständen. "Das ist etwas, was ich durchaus beunruhigend finde", so Helm.

Mittlerweile habe sie aber den Eindruck, dass das Berliner LKA die Angelegenheit durchaus ernst nehme. "Aber es vermehrt sich bei mir auch der Eindruck, dass das Vertrauen in die Polizeibehörden in Hessen, die für den Fall zuständig sind, sich doch eher in Grenzen hält, auch bei den Kolleg*innen aus Berlin", so die Politikerin.

Indizien weisen auf Netzwerk hin

Es gebe starke Indizien dafür, dass der oder die Täter Kontakte zu Neonazis in Berlin haben. Deshalb sei sie der Überzeugung, dass es sich um ein Netzwerk handelt und die Bundesanwaltschaft ermitteln sollte.