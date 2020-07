- "Kinder mit Schnupfnase müssen zu Hause bleiben"

Die Berliner Kitas sind wieder geöffnet. Doch in Pandemiezeiten kann eine sonst als harmlos geltende Schnupfnase kann zu Alltagsproblemen führen. Wer trotz Schnupfen kommen will, braucht eine Gesundschriebung vom Arzt, sagt Babette Sperle, Sprecherin des Dachverbands Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS).

Viele Berliner Eltern verzweifeln über unklare Regeln bei Erkältungen der Kinder. Grundsätzlich sei die Regel so, dass Kinder mit Schnupfen zu Hause bleibe müssten, so Sperle. Wenn sie sich auskuriert hätten und symptomfrei seien, dürften sie aber ohne Attest oder weitere Schritte wieder in die Kita kommen.

Schwierige Situation für Eltern

Nur, wer sein Kind trotz Atemwegserkrankungen betreuen lassen will, müsse nachweisen, dass es sich um eine unbedenkliche Erkältung und keinesfalls um Covid19 handle - per Gesundschreibung vom Kinderarzt, erklärt Sperle. Bei einzelnen Kitas sei dieser Unterschied noch nicht angekommen. "Wir kommunizieren es aber immer wieder", sagt Sperle.

Sie könne die schwierige Situation der Eltern gut verstehen, die nur Anspruch auf zehn Krankentage pro Kind hätten, so Sperle. Die Kitas könnten dieses Problem aber nicht lösen, in dem sie die Pandemie kurzerhand für beendet erklärten. "Wir können nur darauf hoffen, dass die zuständigen Stellen ihre Regelungen anpassen", sagt Sperle.