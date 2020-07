- Verfassungsschutzbericht: Gefahr von rechts bleibt bestehen

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) sieht im Rechtsextremismus weiter die größte Gefahr für Deutschland. Seehofer erklärte, die Bundesregierung habe bereits viele Maßnahmen beschlossen, um Rechtsextremismus entgegenzuwirken, wie Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte im Interview berichtet.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CDU) hat am Donnerstag in Berlin den Verfassungsschutzbericht für das vergangene Jahr vorgestellt. Dabei hob er erneut hervor, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung im Land sei. Sowohl die Zahl der Angehörigen als auch die Zahl der Delikte seien in diesem Bereich gestiegen.

Besorgnis um linksextremistische Szene

Besorgt äußerte sich Seehofer aber auch über die linksextremistische Szene. Dem Bericht zufolge wurden in Berlin im Vergleich zu den anderen Bundesländern die meisten Gewalttaten registriert. 205 dieser Delikte sind aufgelistet, im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen sind es 200 Taten.

Der Verfassungsschutzbericht 2019 listet mehr als 22.300 Taten mit rechtsextremistischem Hintergrund auf. Das sind fast zehn Prozent mehr als im Vorjahr.