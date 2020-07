picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp Bild: picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp

Do 09.07.2020 | 15:25 | Interviews

- Großschlachterei Tönnies: Wohin mit den Schweinen?

Seit fast drei Wochen steht die Großschlachterei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück wegen mehr als Tausend Corona-Fällen in der Belegschaft still. Unklar ist, wann es dort weitergeht. Klar sei aber, Notschlachtungen wird es nicht geben, wie Matthias Quaing von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands sagt.