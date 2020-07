Mallorca-Urlaub: Viel Platz am Strand und im Restaurant

In diesem Sommer rechnet die Urlaubsinsel Mallorca höchstens mit halb so vielen Tourist*innen wie sonst. Wer vor Ort sei, genieße die Ruhe, berichtet der Hotelbetreiber Michael Franke. Für Unternehmen, die vom Tourismus abhängen, sei die finanzielle Herausforderung allerdings groß.



Seit Ende Juni seien wieder Gäste im Hotel berichtet Franke. Der Betrieb habe ein eigenes Hygienekonzept erstellt. Beispielsweise bewegten sich die Gäste mit Masken im Hotel, im Restaurant müssten Hände desinfiziert werden, jede*r bekomme einen eigenen Tisch.

Finanziell schwierige Situation für Unternehmen

Außer der Maskenpflicht überall dort, wo kein Mindestabstand eingehalten werden könne, gebe es auf Mallorca keine größeren coronabedingten Einschränkungen, berichtet Franke. Etwa die Hälfte der großen Hotels seien aufgrund fehlender Nachfrage nach wie vor geschlossen. Die kleineren Pension und Hotels hätten aber meist geöffnet und seien bereits gut ausgelastet, erzählt der Hotelier. Dennoch sei an den Stränden und in Restaurants mehr Platz als sonst, die Urlauber*innen genössen die ruhige Stimmung. "Wir haben eine einmalige Situation, die es so nicht mehr geben wird", sagt Franke.

Finanziell sei die Situation eine Herausforderung: "Man muss mit dem Vermieter verhandeln und an eigene Ersparnisse gehen", sagt Franke. Die Regierung unterstütze von der Krise betroffene Unternehmen außerdem mit günstigen Krediten.