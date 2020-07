- "Man kann erwarten, dass der Antrag richtig ausgefüllt wird"

Zwischen 100 und 500 Euro im Monat können Studierende für die Sommermonate beantragen. Doch von 82.000 Anträgen im Juni wurde bisher etwa die Hälfte bearbeitet. Von den Bearbeiteten ist bisher etwa ein Drittel endgültig abgelehnt worden. Bei den meisten abgelehnten Anträgen fehlten Angaben oder Unterlagen. Teils seien Anträge aufgrund von Klärungsbedarf noch nicht fertig bearbeitet, so der CDU-Politiker.

Fehler im Antrag führt automatisch zur Ablehnung

Ein Fehler beim Ausfüllen des umfangreichen Antrags, beispielsweise ein schlecht leserliches Dokument, kann nicht korrigiert werden und führt zur Ablehnung der Überbrückungshilfe. Man könne von hochintelligenten Menschen wie Studierenden erwarten, dass sie in der Lage seien, das Antragstool richtig zu nutzen, sagt Meister.

Es gebe ausführliche Informationen im Internet zur Antragsbearbeitung, so der Staatssekretär. Außerdem bestehe bei Unklarheiten in Einzelfällen die Möglichkeit, sich mit den Studierendenwerken in Verbindung zu setzen. Wer keine Überbrückungshilfe erhalte, könne beispielsweise einen Studierendenkredit beantragen, so Meister.