- Tiertransporte trotz Verbot: "Der Bund muss handeln"

"Die konkreten Vorwürfe müssen natürlich jetzt aufgedeckt werden," sagt Kirsten Tackmann. Sie ist die agrarpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Nun sei aber vor allem der Bund gefragt, betont sie. Es müsste ein Exportstopp ausgerufen werden, "denn dann seien alle auf der sicheren Seite", so sie Linken-Politikerin und Tierärztin.

"Die gesetzliche Grundlage fehlt"

Zwar seien die Veterinärämter für die Kontrolle zuständig, sagt Tackmann. "Das Land setzt da gegebenenfalls auch Regeln. Der Punkt ist aber, dass eine solide und belastbare Grundlage geschaffen werden muss", fügt sie hinzu. Denn die Veterinärämter scheiterten auch vor Gericht immer wieder, weil die gesetzliche Grundlage fehle.

Bei den Tieren soll es sich um Zucht- nicht um Schlachttiere handeln, berichtet Tackmann. Allerdings äußert sie ihre Zweifel und Bedenken, die Tiere seien möglicherweise gar nicht an die Klimabedingungen in den fernen Ländern angepasst. "Ich stelle das grundsätzlich in Frage und finde, dass man Tiere maximal vier Stunden transportieren sollte", sagt Tackmann.