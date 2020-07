- "Eine fatale Fehlentscheidung von Innenminister Seehofer"

"Es ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie Herr Seehofer dazu kommt", sagt Joshua Kwesi Aikins. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Vielfalt entscheidet – Diversity in Leadership – bei Citizien for Europe. "Schwarze Menschen, People of Colour, kritisieren das seit Jahrzehnten", betont Aikins.

"Auch die Polizei wünscht Klarheit"

Man müsse sich die Frage stellen, wen Herr Seehofer mit dieser "fatalen Fehlentscheidung" zu vertreten glaubt. "Die Erfahrungen von Schwarzen Menschen, von People of Colour, von Jahrzehnten zeigen das", betont der Politologe. Auch der NSU-Prozess habe gezeigt, dass es massive Probleme mit Racial Profiling gebe, denn immer wieder seien die Angehörigen der Opfer in den Fokus der Ermittlungen geraten und kriminalisiert worden. Es gebe genügend Hinweise und Studien, die zeigten, dass es ein Problem gebe.

"Die Idee, dass ein Gesetz, das verbietet und dass deswegen nicht mehr stattfindet, ist doch absurd", sagt Aikins. Denn nur weil es ein Gesetz gebe, hieße das nicht, dass es dann nicht mehr stattfinde. Denn auch ein Großteil der Polizist*innen leide darunter, dass hier keine Klarheit herrsche, so Aikins. "Da geht es nicht um Generalverdacht, da geht es darum, dass die sich die Institution sich in der Stelle noch weiter professionalisiert."

Man brauche die Studie, damit auch das Vertrauen in die Polizei nicht abhanden komme. "Denn genau darunter leiden auch die Polizeibeamten und sie sagen: 'Das wollen wir nicht, deswegen brauchen wir die Sichtbarkeit dieser Erfahrungen'", beton Aikins.