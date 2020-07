- "Die Maske verhindert auch die eigene Krankheit"

Maske oder nicht Maske – das ist bei vielen die Frage. Die Skepsis der Maskenmuffel erklärt sich Professor Klaus-Dieter Zastrow mit der anfänglichen, "völligen Fehlinformation" über ihre Wirkung. Dabei sei die Maske "das hervorragendste Mittel gegen eine Ansteckung", sagt der Leiter des Hygiene-Instituts des Regiomed-Klinikverbunds Mitteldeutschland.

Der Senat will am Dienstag beschließen, dass die BVG die Maskenpflicht in ihre Nutzungsbedingungen aufnimmt, sodass sie diese auch selbst kontrollieren und Strafen verhängen darf. Dass das Maketragen vielen so schwer fällt, kann sich Zastrow nur mit der anfänglichen Fehlinformation durch die Politik und das Robert-Koch-Institut erklären. "Es wurde immer erzälht, der Mund-Nasen-Schutz hätte keine Wirkung", sagt der Facharzt für Hygiene.

"Hervorragendste Weg, um Epidemie einzudämmen"



Dabei sei die Maske die einzige Möglichkeit, um die Ansteckung zu verhindern. Die Quelle des Virus sei der Nasen- und Rachenraum von Menschen. "Das ist der hervorragendste Weg überhaupt, um diese Epidemie einzudämmen und auch die eigene Krankheit zu verhindern", sagt Zastrow. Die Behauptung, die Maske schütze nur andere und nicht die Träger*innen selbst, sei "völliger Blödsinn".

Auch das Argument, dass man durch die Maske nicht genug Luft bekomme, lässt Zastrow nicht gelten. "Die Leute, die seit 30 Jahren von morgens bis abends im OP stehen und diesen Mund-Nasen-Schutz tragen, die fallen ja auch nicht alle um", so der Mediziner. Auch, wenn eine Maske durch längeres Tragen durchnässt sei, müsse man wenig Bedenken haben. "Das sind schließlich nur die eigenen Keime aus dem eigenen Körper, da kann nichts passieren."